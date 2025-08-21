MOULIHERNE PROMENADE DES AMOUREUX DE L’HISTOIRE ET DE LA NATURE Mouliherne Maine-et-Loire

MOULIHERNE PROMENADE DES AMOUREUX DE L’HISTOIRE ET DE LA NATURE

La Promenade des amoureux de l’histoire et de la nature vous offre une fusion parfaite entre l’histoire et la beauté naturelle de la région. En chemin, vous aurez la chance d’admirer des trésors historiques, la Lanterne des Morts est l’un d’eux.

English :

The Promenade des amoureux de l?histoire et de la nature offers a perfect fusion of the region’s history and natural beauty. Along the way, you’ll have the chance to admire historical treasures, the Lantern of the Dead being just one of them.

Deutsch :

Der Spaziergang für Geschichts- und Naturliebhaber bietet Ihnen eine perfekte Verschmelzung von Geschichte und der natürlichen Schönheit der Region. Unterwegs haben Sie die Chance, historische Schätze zu bewundern, die Laterne der Toten ist einer davon.

Italiano :

La Passeggiata per gli amanti della storia e della natura offre una perfetta fusione tra la storia e le bellezze naturali della regione. Lungo il percorso, avrete la possibilità di ammirare alcuni tesori storici, tra cui la Lanterna dei Morti.

Español :

El Paseo para amantes de la historia y la naturaleza le ofrece una fusión perfecta de la historia y la belleza natural de la región. A lo largo del recorrido, tendrá la oportunidad de admirar algunos tesoros históricos, entre ellos el Farol de los Muertos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Anjou tourime