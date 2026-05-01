Moulins et gués entre l’Agréau et le Branlin Villeneuve-les-Genêts Yonne

Moulins et gués entre l’Agréau et le Branlin A pieds Difficulté moyenne

Moulins et gués entre l’Agréau et le Branlin Place de la Liberté 89350 Villeneuve-les-Genêts Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14140.0 Tarif :

Au départ, le Jardin Botanique créé par les enfants de l’école du village donne le décor, il sera traversé en aller et en retour. Par la suite, entre vallons et plaines, la découverte des lavoirs de Tannerre-en-Puisaye, du Ferrier de la Garenne, puis les moulins, les gués agrémenteront ce parcours poyaudin.

Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/nature-activites/randonnees-et-balades/ +33 3 86 74 10 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the start, the Botanical Garden created by the children of the village school sets the scene, and will be traversed on the outward and return journeys. Then, between valleys and plains, you’ll discover the washhouses of Tannerre-en-Puisaye, Le Ferrier de la Garenne, followed by mills and fords.

Deutsch :

Am Anfang gibt der von den Kindern der Dorfschule angelegte Botanische Garten den Rahmen vor, der auf dem Hin- und Rückweg durchquert wird. Anschließend werden Sie zwischen Tälern und Ebenen die Waschhäuser von Tannerre-en-Puisaye, Ferrier de la Garenne, Mühlen und Furten entdecken.

Italiano :

All’inizio, il giardino botanico creato dai bambini della scuola del villaggio fa da cornice, e sarà attraversato all’andata e al ritorno. Poi, tra valli e pianure, scoprirete i lavatoi di Tannerre-en-Puisaye e Le Ferrier de la Garenne, seguiti da mulini e guadi.

Español :

Al principio, el Jardín Botánico creado por los niños de la escuela del pueblo prepara el terreno, y será atravesado en los trayectos de ida y vuelta. Después, entre valles y llanuras, descubrirá los lavaderos de Tannerre-en-Puisaye y Le Ferrier de la Garenne, seguidos de molinos y vados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data