N°5 Fougeraies de Laünde Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

N°5 Fougeraies de Laünde
Place de l'église 64570 Lourdios-Ichère
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Durée :
Distance : 5200.0

Cette balade s’élève au-dessus de Lourdios-Ichère et donne un point de vue très poétique sur la vallée de Lourdios. Le relief tout en rondeur autour du village, façonné par les hommes, adoucit les crêtes rocailleuses du Layens. La boucle passe de versant Sud à Nord, mêlant les deux ambiances.

English : N°5 Fougeraies de Laünde

This walk rises above Lourdios-Ichère and gives a very poetic view of the Lourdios valley. The rounded relief around the village, shaped by men, softens the rocky crests of the Layens. The loop goes from South to North, mixing the two atmospheres.

Deutsch : N°5 Fougeraies de Laünde

Diese Wanderung steigt über Lourdios-Ichère an und bietet einen sehr poetischen Ausblick auf das Tal von Lourdios. Das runde, von Menschenhand geschaffene Relief rund um das Dorf mildert die steinigen Kämme des Layens. Der Rundweg verläuft von der Süd- zur Nordseite und vermischt so beide Stimmungen.

Italiano :

Questa passeggiata sale sopra Lourdios-Ichère e offre una vista molto poetica sulla valle di Lourdios. Il rilievo arrotondato intorno al villaggio, modellato dall’uomo, addolcisce le creste rocciose dei Layen. L’anello passa dal versante meridionale a quello settentrionale, mescolando le due atmosfere.

Español : N°5 Fougeraies de Laünde

Este paseo se eleva por encima de Lourdios-Ichère y ofrece una vista muy poética del valle de Lourdios. El paisaje redondeado que rodea el pueblo, modelado por el hombre, suaviza las crestas rocosas de los Layens. El bucle pasa de la vertiente sur a la norte, mezclando los dos entornos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine