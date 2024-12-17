N°7 Aspe Col de Laünde Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

N°7 Aspe Col de Laünde Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

N°7 Aspe Col de Laünde A pieds Difficulté moyenne

N°7 Aspe Col de Laünde Place de l’église 64570 Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10900.0

Très belle randonnée en aller-retour ! Un regard sur la Vallée d’Aspe à l’aller et un sur le Barétous au retour depuis la crête de Saudalate valent bien le détour ! Quant au Col de Laünde, la vue s’étend jusqu’aux sommets Ossalois. Deux montées ardues vont tirer sur les mollets !

English : N°7 Aspe Col de Laünde

A great return journey! A view of the Aspe Valley on the way and a view of the Barétous on the way back from the Crête de Saudalate is worth the detour! The view from the Col de Laünde encompasses the Ossau peaks. Two steep ascents will get your calves burning!

Deutsch : N°7 Aspe Col de Laünde

Sehr schöne Wanderung mit Hin- und Rückweg! Ein Blick auf das Aspe-Tal auf dem Hinweg und ein Blick auf Barétous auf dem Rückweg vom Saudalate-Kamm aus lohnen den Umweg allemal! Was den Col de Laünde betrifft, so reicht der Blick bis zu den Gipfeln von Ossalois. Zwei anstrengende Anstiege werden an den Waden zerren!

Italiano :

Un’escursione out-and-back molto bella! Uno sguardo alla Valle d’Aspe all’andata e uno al Barétous al ritorno dalla cresta di Saudalate meritano una deviazione! Come per il Col de Laünde, la vista si estende fino alle cime dell’Ossalois. Due salite faticose metteranno a dura prova i polpacci!

Español : N°7 Aspe Col de Laünde

¡Muy bonita ruta de ida y vuelta! Las vistas sobre el valle de Aspe en la ida y sobre Barétous en la vuelta desde la cresta de Saudalate bien valen el esfuerzo. En cuanto al Col de Laünde, la vista se extiende hasta las cumbres de Ossau. Dos duras subidas que harán trabajar a las pantorrillas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine