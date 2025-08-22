N°7 De Malitourne à Montplaisir Beaufay Sarthe
N°7 De Malitourne à Montplaisir 72110 Beaufay Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 22000.0 Tarif :
Circuit équestre (cavaliers et meneurs), pédestre et vtt de Malitourne à Montplaisir
+33 2 43 52 01 34
English :
Equestrian (riders and drivers), pedestrian and mountain bike circuit from Malitourne to Montplaisir
Deutsch :
Reit- (Reiter und Fahrer), Wander- und Mountainbike-Route von Malitourne nach Montplaisir
Italiano :
Circuito equestre (cavalieri e piloti), pedonale e per mountain bike da Malitourne a Montplaisir
Español :
Circuito ecuestre (jinetes y conductores), peatonal y de bicicleta de montaña de Malitourne a Montplaisir
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par eSPRIT Pays de la Loire