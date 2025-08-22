N°7 De Malitourne à Montplaisir Beaufay Sarthe

N°7 De Malitourne à Montplaisir

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Circuit équestre (cavaliers et meneurs), pédestre et vtt de Malitourne à Montplaisir

+33 2 43 52 01 34

English :

Equestrian (riders and drivers), pedestrian and mountain bike circuit from Malitourne to Montplaisir

Deutsch :

Reit- (Reiter und Fahrer), Wander- und Mountainbike-Route von Malitourne nach Montplaisir

Italiano :

Circuito equestre (cavalieri e piloti), pedonale e per mountain bike da Malitourne a Montplaisir

Español :

Circuito ecuestre (jinetes y conductores), peatonal y de bicicleta de montaña de Malitourne a Montplaisir

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par eSPRIT Pays de la Loire