Tournoi des Dix Beaufay

Tournoi des Dix

Parc des Douves Beaufay Sarthe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une belle fête médiévale en Maine Saosnois !

Oyez, oyez,

Braves gens de notre belle contrée !

Belfaidiens, Bonnétabliens, Briosnais, Courcemontais, Courcivalois, Jauzéens, Nogentais, Coqueroupéens, Rosayiens et Haulterrois, préparez vos cottes de mailles, affûtez vos épées en bois et repassez votre plus belle cape !

Le samedi 6 juin 2026, à Beaufay parc des Douves, se tiendra un événement comme on n’en voit guère Le Tournoi des Dix.

Mais prenez garde ici, point de guerre ni de fracas inutile.

Le Tournoi des Dix, c’est un grand intervilles médiéval, joyeux et accessible, où dix communes s’affrontent amicalement à travers des épreuves ludiques, collectives et pleines de panache.

Adresse, entraide, bonne humeur et esprit d’équipe seront les seules armes autorisées.

Autour du tournoi, place à la grande fête médiévale.

Un marché d’artisans et de producteurs locaux investira le site créations, savoir-faire, gourmandises et trésors d’antan raviront curieux et gourmets.

Campement médiéval, spectacles équestres, jeux, ateliers, animations et découvertes en tout genre rythmeront la journée pour petits et grands.

Le public pourra aussi assister au défilé des Ambassadeurs, encourager les confréries, flâner entre les échoppes et profiter d’une restauration sur place digne des plus belles tablées.

Car le Tournoi des Dix, c’est avant tout une aventure humaine

donner à tous l’opportunité de participer, valoriser chacun, quel que soit son âge ou sa condition, et faire de cette journée une fête collective dont le territoire sera le héros.

À la nuit tombée, la fête se poursuivra avec une soirée spectacle, pour conclure cette journée mémorable sous les étoiles.

Alors, compagnon ou simple spectateur, viens célébrer le Moyen Âge comme tu ne l’as jamais vu.

À Beaufay, que sonnent les trompes… et que le Tournoi des Dix commence !

Plus d’infos sur https://www.mainesaosnois.fr/evenement/le-tournoi-des-dix/ .

Parc des Douves Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire

