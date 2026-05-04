Salon du bien-être Salle des associations Beaufay

Beaufay

Salon du bien-être

Salle des associations 21, rue du Pavé Beaufay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Plongez vous dans un océan de sérénité !

Une trentaine d’exposants seront présents sur la salon réflexologue, sophrologue, masseur, yoga, bijou chants méditatif, coach en nutrition, fleurs de bach, constellations familiales, shiatsu, savons, produits Just, cartomancienne, produits de beauté, esthéticienne, magnétiseur, présentation de thés et infusions, soins ayurvédiques, expositions de peintures, conseillère en pierres naturelles.

Entrée gratuite .

Salle des associations 21, rue du Pavé Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in an ocean of serenity!

L’événement Salon du bien-être Beaufay a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois