Naturando Cézy Yonne

Naturando A pieds Facile

Naturando Impasse des Ecoles 89410 Cézy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6600.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de l’école de Cézy pour faire découvrir leur village et ses environs sur le thème de la nature locale.

Facile

https://www.calameo.com/read/00233422583001b082cad +33 3 45 02 75 91

English :

A path created by Cézy schoolchildren to help visitors discover their village and its surroundings on the theme of local nature.

Deutsch :

Ein von den Schülerinnen und Schülern der Schule in Cézy angelegter Weg, auf dem die Schülerinnen und Schüler ihr Dorf und seine Umgebung zum Thema der lokalen Natur entdecken können.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di Cézy per aiutarli a scoprire il loro villaggio e il territorio circostante sul tema della natura locale.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de Cézy para descubrir su pueblo y sus alrededores en torno al tema de la naturaleza local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data