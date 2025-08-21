Naviguez sur la Saône ! Fédry Haute-Saône

Naviguez sur la Saône ! Fluvial Facile

Naviguez sur la Saône ! 70120 Fédry Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Prenez le temps et embarquez vers l’inattendu en naviguant sur la Saône, une rivière de près de 480 km qui prend sa source à Vioménil !

Facile

https://www.saone-plaisance.com/fr/ +33 3 84 67 00 88

English :

Take your time and set sail for the unexpected on the Saône, a 480 km-long river that rises in Vioménil!

Deutsch :

Nehmen Sie sich die Zeit und schiffen Sie sich ein in Richtung des Unerwarteten, indem Sie auf der Saône fahren, einem fast 480 km langen Fluss, der in Vioménil entspringt!

Italiano :

Prendetevi il tempo necessario per intraprendere un viaggio alla scoperta della Saona, un fiume lungo quasi 480 km che nasce a Vioménil!

Español :

Tómese su tiempo y embárquese en un viaje de descubrimiento por el Saona, un río de casi 480 km de longitud que nace en Vioménil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data