Nicole, de la Garonne au Pech de Berre Nicole Lot-et-Garonne

Nicole, de la Garonne au Pech de Berre 47190 Nicole Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6400.0 Tarif :

Au départ il y a le Canalet, cours d’eau de liaison pour la navigation entre les écluses du Lot et celle du passage en Garonne, des vergers puis une montée progressive à flanc de colline, vers le point de vue de la croix monumentale, avant un retour sur les berges pavées du fleuve.

+33 5 53 66 14 14

English : Nicole, de la Garonne au Pech de Berre

At the start there is the Canalet, a waterway used for navigation between the locks of the Lot and the Garonne, orchards and then a gradual climb up the hillside to the viewpoint of the monumental cross, before returning to the paved banks of the river.

Deutsch : Nicole, de la Garonne au Pech de Berre

Am Anfang steht der Canalet, ein Verbindungsfluss für die Schifffahrt zwischen den Schleusen des Lot und dem Übergang in die Garonne, Obstgärten und dann ein allmählicher Anstieg an der Hügelflanke zum Aussichtspunkt des monumentalen Kreuzes, bevor es zurück an die gepflasterten Ufer des Flusses geht.

Italiano :

All’inizio c’è il Canalet, una via d’acqua utilizzata per la navigazione tra le chiuse del Lot e della Garonna, i frutteti e poi una graduale salita sul fianco della collina fino al punto di vista della croce monumentale, prima di tornare sulle sponde lastricate del fiume.

Español : Nicole, de la Garonne au Pech de Berre

Al principio se encuentra el Canalet, vía fluvial utilizada para la navegación entre las esclusas del Lot y el Garona, huertos y luego una subida gradual por la ladera hasta el mirador de la cruz monumental, antes de volver a las orillas empedradas del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine