Nouméa à pied Shopping Nouméa Nouvelle-Calédonie

Nouméa à pied Shopping Gare Maritime 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer

Prenez le temps de flâner dans les boutiques diverses et variées que la ville de Nouméa vous propose avec cet itinéraire au départ de la Gare Maritime.

English : Walking Nouméa: Shopping Tour

Take your time to wander around the various shops that Nouméa has to offer on this itinerary starting from the Ferry Terminal.

Deutsch :

Nehmen Sie sich Zeit, um durch die vielfältigen Geschäfte zu bummeln, die die Stadt Nouméa auf dieser Route ab dem Gare Maritime zu bieten hat.

Italiano :

Prendetevi il tempo necessario per curiosare tra i numerosi e variegati negozi di Nouméa con questo itinerario che parte dalla Gare Maritime.

Español :

Tómese su tiempo para descubrir las numerosas y variadas tiendas de Numea con este itinerario que parte de la Estación Marítima.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme