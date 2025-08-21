Observatoires de l’Etang Chapelier Versailleux Ain
Observatoires de l’Etang Chapelier Versailleux Ain vendredi 1 mai 2026.
Observatoires de l’Etang Chapelier
Observatoires de l’Etang Chapelier Etang Chapelier 01330 Versailleux Ain Auvergne-Rhône-Alpes
2 observatoires ornithologiques aménagés sur l’étang Chapelier, réserve de nidification riche en oiseaux.
Observatoires sur pilotis permettant aux promeneurs et visiteurs de profiter de la richesse de l’avifaune dombiste.
English : Observatoires de l’Etang Chapelier
The Observatoires de l’Etang Chapelier are bird watching observatories located near the village of Versailleux in the heart of the Dombiste Lakes.
Deutsch : Observatorien am Etang Chapelier
2 ornithologische Observatorien, die auf dem Étang Chapelier, einem vogelreichen Nistgebiet, eingerichtet wurden.
Observatorien auf Pfählen, die es Spaziergängern und Besuchern ermöglichen, den Reichtum der Vogelwelt der Dombiste zu genießen. Teich wird 2022 trockengelegt.
Italiano :
2 osservatori ornitologici allestiti sullo stagno di Chapelier, una riserva di nidificazione ricca di uccelli.
Osservatori su palafitte che permettono a escursionisti e visitatori di ammirare la ricchezza dell’avifauna del Dombois.
Español :
2 observatorios ornitológicos instalados en el estanque del Chapelier, una reserva rica en aves nidificantes.
Observatorios sobre pilotes que permiten a senderistas y visitantes disfrutar de la riqueza ornitológica de Dombois.
