Parcours A Citadedda Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Parcours A Citadedda Porto-Vecchio Corse-du-Sud vendredi 1 août 2025.

Parcours A Citadedda

Parcours A Citadedda Quai Syracuse 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse

Rendez-vous dans la haute-ville de Portivechju pour une incursion dans le cœur de ville des Porto-Vecchiais ! Nous vous attendons sur l’esplanade de l’Espace Jean-Paul De Rocca Serra, à quelques mètres de l’Office de Tourisme.

https://www.portovecchio-tourisme.corsica/ +33 4 95 70 09 58

English : Route A Citadedda

Let’s meet in the upper town of Portivechju for an incursion into the heart of the town of Porto-Vecchiais! We are waiting for you on the esplanade of the Espace Jean-Paul De Rocca Serra, a few metres from the Tourist Office.

Deutsch :

Wir treffen uns in der Oberstadt von Portivechju für einen Ausflug in das Herz der Stadt der Porto-Vecchiais! Wir erwarten Sie auf der Esplanade des Espace Jean-Paul De Rocca Serra, nur wenige Meter vom Tourismusbüro entfernt.

Italiano :

Appuntamento nella città alta di Portivechju per un’incursione nel cuore della città di Porto-Vecchiais! Vi aspettiamo sulla spianata dell’Espace Jean-Paul De Rocca Serra, a pochi metri dall’Ufficio del Turismo.

Español :

¡Cita en la ciudad alta de Portivechju para una incursión en el corazón de la ciudad de los Porto-Vecchiais! Le esperamos en la explanada del Espace Jean-Paul De Rocca Serra, a pocos metros de la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme