Parcours à la découverte de Chanonat Chanonat Puy-de-Dôme

Parcours à la découverte de Chanonat Parking de l’école 63450 Chanonat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Entrez dans le vieux Chanonat et découvrez ce village qui a construit sa notoriété autour de l’élevage et de la viticulture.

+33 4 73 79 37 69

English :

Enter the old town of Chanonat and discover a village that has built its reputation around livestock breeding and viticulture.

Deutsch :

Betreten Sie die Altstadt von Chanonat und entdecken Sie dieses Dorf, das seinen Ruhm um die Viehzucht und den Weinbau herum aufgebaut hat.

Italiano :

Entrate nel centro storico di Chanonat e scoprite un villaggio che ha costruito la sua reputazione attorno all’allevamento e alla viticoltura.

Español :

Entre en el casco antiguo de Chanonat y descubra un pueblo que ha construido su reputación en torno a la ganadería y la viticultura.

