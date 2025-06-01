Parcours à la découverte de Chanonat Chanonat Puy-de-Dôme
Parcours à la découverte de Chanonat Chanonat Puy-de-Dôme vendredi 1 août 2025.
Parcours à la découverte de Chanonat
Parcours à la découverte de Chanonat Parking de l’école 63450 Chanonat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Entrez dans le vieux Chanonat et découvrez ce village qui a construit sa notoriété autour de l’élevage et de la viticulture.
+33 4 73 79 37 69
English :
Enter the old town of Chanonat and discover a village that has built its reputation around livestock breeding and viticulture.
Deutsch :
Betreten Sie die Altstadt von Chanonat und entdecken Sie dieses Dorf, das seinen Ruhm um die Viehzucht und den Weinbau herum aufgebaut hat.
Italiano :
Entrate nel centro storico di Chanonat e scoprite un villaggio che ha costruito la sua reputazione attorno all’allevamento e alla viticoltura.
Español :
Entre en el casco antiguo de Chanonat y descubra un pueblo que ha construido su reputación en torno a la ganadería y la viticultura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme