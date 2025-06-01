Parcours à la découverte de la Sauvetat La Sauvetat Puy-de-Dôme
Parcours à la découverte de la Sauvetat Chemin de la Garenne (parking) 63730 La Sauvetat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Voyagez dans le temps en partant sur les traces des moines soldats et des Hospitaliers installés ici, dans le fort villageois de La Sauvetat.
+33 4 73 79 37 69
English :
Travel back in time as you follow in the footsteps of the monk-soldiers and Hospitallers who settled here in the village fort of La Sauvetat.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf eine Zeitreise und folgen Sie den Spuren der Soldatenmönche und Hospitaliers, die sich hier in der Dorffestung von La Sauvetat niedergelassen haben.
Italiano :
Viaggiate indietro nel tempo seguendo le orme dei monaci-soldato e degli Ospitalieri che si stabilirono qui nel villaggio-fortezza di La Sauvetat.
Español :
Viaje en el tiempo siguiendo los pasos de los monjes-soldados y hospitalarios que se instalaron aquí, en el pueblo-fortaleza de La Sauvetat.
