Parcours à la découverte du Crest Le Crest Puy-de-Dôme
Parcours à la découverte du Crest Le Crest Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Parcours à la découverte du Crest
Parcours à la découverte du Crest Place Beaudonnat (parking) 63450 Le Crest Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Bâti à l’extrémité de la Montagne de la Serre, le Crest est une magnifique vitrine du passé médiéval auvergnat.
+33 4 73 79 37 69
English :
Built at the end of the Montagne de la Serre, Crest is a magnificent showcase of Auvergne’s medieval past.
Deutsch :
Crest wurde am äußersten Ende der Montagne de la Serre erbaut und ist ein prächtiges Schaufenster der mittelalterlichen Vergangenheit der Auvergne.
Italiano :
Costruito alla fine della Montagne de la Serre, il Crest è una magnifica vetrina del passato medievale dell’Alvernia.
Español :
Construido al final de la Montaña de la Serre, Crest es un magnífico escaparate del pasado medieval de Auvernia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme