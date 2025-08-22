Parcours à la découverte du Crest Le Crest Puy-de-Dôme

Parcours à la découverte du Crest

Parcours à la découverte du Crest Place Beaudonnat (parking) 63450 Le Crest Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Bâti à l’extrémité de la Montagne de la Serre, le Crest est une magnifique vitrine du passé médiéval auvergnat.

English :

Built at the end of the Montagne de la Serre, Crest is a magnificent showcase of Auvergne’s medieval past.

Deutsch :

Crest wurde am äußersten Ende der Montagne de la Serre erbaut und ist ein prächtiges Schaufenster der mittelalterlichen Vergangenheit der Auvergne.

Italiano :

Costruito alla fine della Montagne de la Serre, il Crest è una magnifica vetrina del passato medievale dell’Alvernia.

Español :

Construido al final de la Montaña de la Serre, Crest es un magnífico escaparate del pasado medieval de Auvernia.

