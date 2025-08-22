Parcours Bien-être Faramans Isère

Parcours Bien-être

Parcours Bien-être Base de loisirs de Faramans 38260 Faramans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le parcours Bien-être, situé dans le cadre zen et verdoyant de la base de loisirs. 24 panneaux installés vous aideront dans vos exercices de méditation, de respiration, mais aussi d’aromathérapie, de musicothérapie et de visualisation.

Discover the wellness trail, located in the green, zen setting of the leisure park. 24 panels will help you with your meditation and breathing exercises, as well as aromatherapy, music therapy and visualization.

Entdecken Sie den Wellness-Parcours, der sich in der grünen Zen-Umgebung der Freizeitanlage befindet. 24 installierte Tafeln helfen Ihnen bei Ihren Meditations- und Atemübungen, aber auch bei der Aromatherapie, Musiktherapie und Visualisierung.

Scoprite il percorso benessere, immerso nel verde del centro ricreativo. 24 pannelli vi aiuteranno con esercizi di meditazione e respirazione, oltre che con aromaterapia, musicoterapia e visualizzazione.

Descubra el sendero del bienestar, situado en el frondoso y verde entorno del centro de ocio. 24 paneles le ayudarán con sus ejercicios de meditación y respiración, así como de aromaterapia, musicoterapia y visualización.

