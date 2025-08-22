Parcours Canoë Loire N°1 Montsoreau Maine-et-Loire

Parcours Canoë Loire N°1

Parcours Canoë Loire N°1 49730 Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 13000.0

De Montsoreau à Saumur, suivez ce parcours de 3h et laissez-vous guider au fil de l’eau muni de la fiche rivière.

English :

From Montsoreau to Saumur, follow this 3-hour route and let yourself be guided along the water with the river sheet.

Deutsch :

Von Montsoreau bis Saumur folgen Sie dieser dreistündigen Strecke und lassen Sie sich mit der Flusskarte ausgestattet am Wasser entlang führen.

Italiano :

Da Montsoreau a Saumur, seguite questo percorso di 3 ore e lasciatevi guidare lungo l’acqua con il telo fluviale.

Español :

De Montsoreau a Saumur, siga esta ruta de 3 horas y déjese guiar por el agua con la hoja del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par Anjou tourime