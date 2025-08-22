Parcours de course à pied touristique d’Issy-les-Moulineaux à Boulogne-Billancourt, en passant par Meudon et les berges de Seine Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Parcours de course à pied touristique d’Issy-les-Moulineaux à Boulogne-Billancourt, en passant par Meudon et les berges de Seine

Parcours de course à pied touristique d’Issy-les-Moulineaux à Boulogne-Billancourt, en passant par Meudon et les berges de Seine 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France

Runnin’City, l’appli qui allie course à pied et découverte touristique ! Avec un GPS vocal et un audioguide, ce parcours de 5km ponctué de points d’intérêt touristique vous amènera en bord de Seine.

Gratuit sur App Store ou Google Play.

https://destination.hauts-de-seine.fr/runnin-city-footing-touristique-hauts-de-seine.html +33 806 00 00 92

English :

Runnin’City, the app that combines running and tourist discovery! With a vocal GPS and an audioguide, this 5km long route punctuated by points of tourist interest will take you to the banks of the Seine.

Free on App Store or Google Play.

Deutsch :

Runnin’City, die App, die Laufen und touristische Entdeckungen miteinander verbindet! Mit einem sprachgesteuerten GPS und einem Audioguide führt Sie diese 5 km lange Strecke, die von touristisch interessanten Punkten unterbrochen wird, an das Ufer der Seine.

Kostenlos im App Store oder auf Google Play.

Italiano :

Runnin?City, l’app che combina corsa e visite turistiche! Con un GPS vocale e un’audioguida, questo percorso di 5 km punteggiato da punti di interesse turistico vi porterà lungo le rive della Senna.

Gratuito su App Store o Google Play.

Español :

Runnin City, la aplicación que combina correr y hacer turismo Con un GPS de voz y una audioguía, esta ruta de 5 km salpicada de puntos de interés turístico le llevará por las orillas del Sena.

Gratis en App Store o Google Play.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-01-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme