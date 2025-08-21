Parcours de découverte Circuit rouge Vion Sarthe

Parcours de découverte Circuit rouge

Parcours de découverte Circuit rouge 72300 Vion Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12700.0 Tarif :

Le départ de ce circuit est situé juste devant la Basilique Notre Dame du Chêne ! Un haut lieu de pèlerinage…

https://www.vion72.fr/ +33 2 43 95 48 05

English :

The start of this tour is located just in front of the Basilica of Notre Dame du Chêne! A high place of pilgrimage…

Deutsch :

Der Start dieses Rundwegs befindet sich direkt vor der Basilika Notre Dame du Chêne! Ein wichtiger Ort für Pilger …

Italiano :

L’inizio di questo tour è proprio davanti alla Basilica di Notre Dame du Chêne! Un importante luogo di pellegrinaggio…

Español :

El inicio de este recorrido es justo delante de la Basílica de Notre Dame du Chêne Un importante lugar de peregrinación…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire