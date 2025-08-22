Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne
Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne vendredi 1 mai 2026.
Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine
Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine 18 rue de la Mairie 91850 Bouray-sur-Juine Essonne Île-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Parcours jalonné et accessible en RER qui permet de voir ou revoir les sites patrimoniaux de Bouray-sur-Juine.
http://www.ville-bouraysurjuine.fr/ +33 1 69 27 44 36
English :
A marked trail accessible by RER that allows you to see or revisit the heritage sites of Bouray-sur-Juine.
Deutsch :
Abgesteckter und mit der S-Bahn zugänglicher Rundgang, der es ermöglicht, die Kulturerbestätten von Bouray-sur-Juine zu sehen oder wiederzusehen.
Italiano :
Un percorso segnalato, accessibile con la RER, che permette di vedere o rivisitare i siti del patrimonio di Bouray-sur-Juine.
Español :
Un itinerario señalizado, accesible en RER, que permite ver o volver a ver los lugares patrimoniales de Bouray-sur-Juine.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme