Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne

Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine

Parcours de découverte touristique de Bouray-sur-Juine 18 rue de la Mairie 91850 Bouray-sur-Juine Essonne Île-de-France

Parcours jalonné et accessible en RER qui permet de voir ou revoir les sites patrimoniaux de Bouray-sur-Juine.

http://www.ville-bouraysurjuine.fr/ +33 1 69 27 44 36

English :

A marked trail accessible by RER that allows you to see or revisit the heritage sites of Bouray-sur-Juine.

Deutsch :

Abgesteckter und mit der S-Bahn zugänglicher Rundgang, der es ermöglicht, die Kulturerbestätten von Bouray-sur-Juine zu sehen oder wiederzusehen.

Italiano :

Un percorso segnalato, accessibile con la RER, che permette di vedere o rivisitare i siti del patrimonio di Bouray-sur-Juine.

Español :

Un itinerario señalizado, accesible en RER, que permite ver o volver a ver los lugares patrimoniales de Bouray-sur-Juine.

