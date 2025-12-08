Parcours de l’Arbre Sélestat Bas-Rhin

Parcours de l’Arbre

Parcours de l’Arbre 10 boulevard Leclerc 67600 Sélestat Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Le parcours de l’arbre vous propose de découvrir quelques-uns des plus beaux arbres autour du centre historique de la ville de Sélestat. D’une durée de 1h30 à 2h, il propose un parcours de 4,5 km et 25 étapes.

http://www.selestat.fr/ +33 3 88 58 85 12

English :

The tree trail takes you on a tour of some of the most beautiful trees around the historic center of Sélestat. Lasting from 1h30 to 2h, it features a 4.5 km route and 25 stages.

Deutsch :

Der Baum-Parcours bietet Ihnen die Möglichkeit, einige der schönsten Bäume rund um das historische Zentrum der Stadt Sélestat zu entdecken. Mit einer Dauer von 1,5 bis 2 Stunden bietet er eine Strecke von 4,5 km und 25 Etappen.

Italiano :

Il sentiero degli alberi vi invita a scoprire alcuni degli alberi più belli del centro storico di Sélestat. Della durata compresa tra 1 e 2 ore, il percorso è lungo 4,5 km e prevede 25 tappe.

Español :

El sendero de los árboles le invita a descubrir algunos de los árboles más bellos de los alrededores del centro histórico de Sélestat. Con una duración de entre hora y media y dos horas, el sendero tiene una longitud de 4,5 km y 25 etapas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par Système d’informations touristique Alsace