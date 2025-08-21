Parcours de santé Vibraye Sarthe
Parcours de santé Vibraye Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Parcours de santé
Parcours de santé 72320 Vibraye Sarthe Pays de la Loire
Distance : 1000.0
Parcours de santé, situé derrière la gare sur le tracé de l’ancienne voie ferrée.
+33 2 43 93 60 27
English :
Health trail, located behind the station on the old railway line.
Deutsch :
Gesundheitsparcours, hinter dem Bahnhof auf der Trasse der ehemaligen Eisenbahnstrecke gelegen.
Italiano :
Percorso salute, situato dietro la stazione sulla vecchia linea ferroviaria.
Español :
Curso de salud, situado detrás de la estación en la antigua línea de ferrocarril.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire