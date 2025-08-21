Parcours de santé Vibraye Sarthe

Parcours de santé

Parcours de santé 72320 Vibraye Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Parcours de santé, situé derrière la gare sur le tracé de l’ancienne voie ferrée.

+33 2 43 93 60 27

English :

Health trail, located behind the station on the old railway line.

Deutsch :

Gesundheitsparcours, hinter dem Bahnhof auf der Trasse der ehemaligen Eisenbahnstrecke gelegen.

Italiano :

Percorso salute, situato dietro la stazione sulla vecchia linea ferroviaria.

Español :

Curso de salud, situado detrás de la estación en la antigua línea de ferrocarril.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire