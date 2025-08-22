Parcours découverte de l’étang de Chanclau Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère

Parcours découverte de l’étang de Chanclau

Parcours découverte de l’étang de Chanclau 40 chemin du Morchamp 38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours pédagogique sur la faune et la flore composé de huit panneaux qui constituent autant d’étapes tout au long de l’étang pour découvrir l’environnement du site et ses richesses naturelles.

+33 4 76 36 25 86

English :

Educational trail on fauna and flora consisting eight panels guiding you throughout the pond. Discover the sitesrich environment and natural wealth.

Deutsch :

Ein pädagogischer Parcours über Fauna und Flora, der aus acht Tafeln besteht, die entlang des Teiches verschiedene Etappen darstellen, um die Umgebung des Ortes und seine natürlichen Reichtümer zu entdecken.

Italiano :

Un percorso didattico sulla flora e la fauna, composto da otto pannelli che costituiscono altrettante tappe lungo lo stagno per scoprire l’ambiente del sito e le sue ricchezze naturali.

Español :

Un recorrido didáctico sobre la flora y la fauna, compuesto por ocho paneles que constituyen otras tantas etapas a lo largo del estanque para descubrir el entorno del lugar y sus riquezas naturales.

