Parcours découverte du Pont de Lartigue Larressingle Gers

Parcours découverte du Pont de Lartigue

Parcours découverte du Pont de Lartigue 32100 Larressingle Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Site classé UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, le pont de Lartigue enjambe l’Osse, rivière capricieuse qui nous dévoile un site d’exception.

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

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English :

The Lartigue bridge spans the Osse, a capricious river that reveals an exceptional site, and is a UNESCO site on the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela.

Deutsch :

Die Brücke von Lartigue überquert den launischen Fluss Osse, der uns einen außergewöhnlichen Ort offenbart, und wurde von der UNESCO als Teil des Jakobswegs klassifiziert.

Italiano :

Il ponte di Lartigue attraversa l’Osse, un fiume capriccioso che rivela un sito eccezionale, ed è un sito UNESCO sul Cammino di Santiago de Compostela.

Español :

El puente de Lartigue salva el Osse, un río caprichoso que revela un paraje excepcional, y es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Camino de Santiago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme