Parcours découverte Napoléon et la Prairie de la Rencontre Laffrey Isère

Parcours découverte Napoléon et la Prairie de la Rencontre 38220 Laffrey Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La Prairie accueille un parcours piéton d’environ 700 mètres retraçant l’épopée napoléonienne à Laffrey. Le sentier offre un superbe panorama sur le lac de Laffrey et les montagnes de la Matheysine.

https://www.matheysine-tourisme.com/ +33 4 76 81 05 71

English :

La Prairie is home to a 700-metre pedestrian trail retracing the Napoleonic epic in Laffrey. The trail offers superb panoramic views over Lac de Laffrey and the Matheysine mountains.

Deutsch :

La Prairie beherbergt einen etwa 700 m langen Fußgängerweg, der das napoleonische Epos in Laffrey nachzeichnet. Der Weg bietet einen herrlichen Panoramablick auf den See von Laffrey und die Berge von Matheysine.

Italiano :

La Prairie ospita un sentiero di 700 metri che ripercorre l’epico viaggio di Napoleone attraverso Laffrey. Il sentiero offre una vista superba sul Lac de Laffrey e sulle montagne della Matheysine.

Español :

La Prairie alberga un sendero de 700 metros que recorre el épico viaje de Napoleón a través de Laffrey. El sendero ofrece magníficas vistas sobre el lago de Laffrey y los montes Matheysine.

