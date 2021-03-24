Parcours d’entrainement slalom Canoë Tallard Hautes-Alpes
Parcours d’entraînement slalom Canoë/Kayak aménagé sur La Durance, au pont de la Durance à Tallard
http://www.ville-tallard.fr/ +33 4 92 54 10 14
English :
Canoe/Kayak slalom training course on La Durance, at the Durance bridge in Tallard
Deutsch :
Kanu-/Kajak-Slalom-Trainingsstrecke auf La Durance, an der Durance-Brücke in Tallard eingerichtet
Italiano :
Corso di formazione di canoa/kayak slalom sulla Durance, presso il ponte della Durance a Tallard
Español :
Curso de eslalon en canoa/kayak en el Durance, en el puente del Durance en Tallard
