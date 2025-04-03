Parcours des Amis d’Harpignies Saint-Privé Yonne
Parcours des Amis d’Harpignies Saint-Privé Yonne vendredi 1 août 2025.
Parcours des Amis d’Harpignies A pieds Facile
Parcours des Amis d’Harpignies Allée Robert et Renée Baron Peyrou 89220 Saint-Privé Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3850.0 Tarif :
Randonnée balisée N°107. Parcours axé sur la peinture avec Le Michel-Ange des Arbres. Une vingtaine de représentations des peintures d’Henri Harpignies jalonnent cette balade au milieu des arbres, chemins creux et points de vue de Puisaye. Saint-Privé est classé dans les villages « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté ».
+33 3 86 74 10 07
English :
Marked trail N°107. The Michelangelo of Trees. Some twenty representations of Henri Harpignies’ paintings line this walk among the trees, sunken lanes and viewpoints of Puisaye. Saint-Privé is one of the « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté » villages.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 107. Eine Wanderung mit Schwerpunkt auf der Malerei mit dem Michelangelo der Bäume. Etwa zwanzig Darstellungen der Gemälde von Henri Harpignies säumen diese Wanderung inmitten von Bäumen, Hohlwegen und Aussichtspunkten der Puisaye. Saint-Privé ist als eines der Dörfer « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté » klassifiziert.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°107. Il Michelangelo degli alberi. Una ventina di rappresentazioni dei dipinti di Henri Harpignies caratterizzano questa passeggiata tra gli alberi, i vicoli incassati e i punti panoramici di Puisaye. Saint-Privé è uno dei villaggi « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté ».
Español :
Paseo señalizado N°107. El Miguel Ángel de los árboles. Una veintena de representaciones de los cuadros de Henri Harpignies jalonan este paseo entre árboles, callejuelas hundidas y miradores de Puisaye. Saint-Privé forma parte de las « Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté ».
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data