Parcours d’interprétation ludique du château Balade à pieds Bonneville Haute-Savoie

Parcours d’interprétation ludique du château Balade à pieds

Parcours d’interprétation ludique du château Balade à pieds Château des Sires de Faucigny 74130 Bonneville Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En autonomie, suivez Béatrix de Faucigny qui vous guidera dans l’enceinte du château de sa famille pour une découverte de son histoire. L’occasion aussi pour les plus jeunes d’apprendre en s’amusant.

https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ +33 4 50 97 38 37

English : History walk describing

Follow Béatrix de Faucigny who will guide you through her family’s castle to discover its history. This is also an opportunity for the youngest to learn while having fun.

Deutsch :

Folgen Sie auf eigene Faust Béatrix de Faucigny, die Sie durch das Schloss ihrer Familie führt, um die Geschichte des Schlosses zu entdecken. Eine Gelegenheit auch für die Jüngsten, spielerisch zu lernen.

Italiano :

Seguite Béatrix de Faucigny, che vi guiderà attraverso il castello della sua famiglia per scoprirne la storia. Questa è anche un’occasione per i più piccoli di imparare divertendosi.

Español :

Siga a Béatrix de Faucigny, que le guiará por el castillo de su familia para descubrir su historia. También es una oportunidad para que los más pequeños aprendan divirtiéndose.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme