Keen’V en Showcase LUMIA Bonneville

Bonneville

Keen’V en Showcase

LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 23:00:00

fin : 2026-10-09 05:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Keen’V fait escale au Lumia pour un showcase rare, dans une proximité qu’on ne retrouve plus sur les grandes scènes.

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LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 07 79 48 contact@espacelumia.com

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English :

Keen’V stops off at the Lumia for a rare showcase, with a closeness not found on the big stages.

L’événement Keen’V en Showcase Bonneville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Faucigny Glières