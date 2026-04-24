Keen’V en Showcase LUMIA Bonneville
Keen’V en Showcase LUMIA Bonneville samedi 10 octobre 2026.
Bonneville
Keen’V en Showcase
LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 23:00:00
fin : 2026-10-09 05:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Keen’V fait escale au Lumia pour un showcase rare, dans une proximité qu’on ne retrouve plus sur les grandes scènes.
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LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 07 79 48 contact@espacelumia.com
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English :
Keen’V stops off at the Lumia for a rare showcase, with a closeness not found on the big stages.
L’événement Keen’V en Showcase Bonneville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Faucigny Glières