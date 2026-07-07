Charles Pasi ADAMAS Tour + Amaury Faivre Agora Bonneville

Informations pratiques

Bonneville

Charles Pasi ADAMAS Tour + Amaury Faivre

Agora 42 avenue de la gare Bonneville Haute-Savoie

Tarif : 13 – 13 – 19 CHF

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Ce concert exceptionnel réunit Charles Pasi et Amaury Faivre pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et de l’énergie brute, oscillant entre jazz, blues et folk. En première partie, Amaury Faivre déploiera son One Man Blues Show acoustique.

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Agora 42 avenue de la gare Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +41 78 665 43 46

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English :

This exceptional concert brings together Charles Pasi and Amaury Faivre for an evening filled with emotion and raw energy, oscillating between jazz, blues, and folk. As the opening act, Amaury Faivre will perform his acoustic “One Man Blues Show.”

L’événement Charles Pasi ADAMAS Tour + Amaury Faivre Bonneville a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Faucigny Glières