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visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bonneville

visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
2 Place de l'Hôtel-de-Ville 74130 Bonneville
Ville
74130 Bonneville
Département
Haute-Savoie
Tarif
places limitées

visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Haute-Savoie

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Suivez un parcours de mémoire à la découverte des monuments, stèles et plaques qui témoignent de l’histoire locale.
Au fil de la visite guidée, découvrez ces lieux de souvenir et les événements auxquels ils font écho. Un parcours pour transmettre la mémoire et rendre hommage au courage ainsi qu’à la volonté de liberté qui ont animé les Haut-Savoyards.

Hôtel de Ville 2 Place de l’Hôtel-de-Ville 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 97 38 37 https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 97 38 37 »}] Centre ville de Bonneville Voiture, gare, bus
Suivez un parcours de mémoire à la découverte des monuments, stèles et plaques qui témoignent de l’histoire locale.

©Faucigny glières tourisme

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