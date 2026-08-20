visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville

Informations pratiques

visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Haute-Savoie

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Suivez un parcours de mémoire à la découverte des monuments, stèles et plaques qui témoignent de l’histoire locale.

Au fil de la visite guidée, découvrez ces lieux de souvenir et les événements auxquels ils font écho. Un parcours pour transmettre la mémoire et rendre hommage au courage ainsi qu’à la volonté de liberté qui ont animé les Haut-Savoyards.

Hôtel de Ville 2 Place de l’Hôtel-de-Ville 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 97 38 37 https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 97 38 37 »}] Centre ville de Bonneville Voiture, gare, bus

Suivez un parcours de mémoire à la découverte des monuments, stèles et plaques qui témoignent de l’histoire locale.

©Faucigny glières tourisme