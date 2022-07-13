Parcours d’orientation Sallèdes Puy-de-Dôme

Parcours d’orientation Sallèdes Puy-de-Dôme vendredi 1 août 2025.

Parcours d’orientation

Parcours d’orientation D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcours d’initiation pédagogique équipé de 10 bornes pour tester vos connaissances sur la forêt et votre aptitude à lire une carte et votre environnement !

https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91

English :

On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.

Deutsch :

Pädagogischer Einführungsparcours, ausgestattet mit 10 Stationen, an denen du dein Wissen über den Wald, deine Fähigkeit, eine Karte zu lesen, und deine Umgebung testen kannst!

Italiano :

Un percorso didattico introduttivo con 10 marcatori per mettere alla prova la vostra conoscenza della foresta e la vostra capacità di leggere una mappa e l’ambiente circostante!

Español :

Un sendero educativo introductorio con 10 marcadores para poner a prueba su conocimiento del bosque y su capacidad para leer un mapa y su entorno

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme