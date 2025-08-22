Parcours Guil 5 Le Veyer Maison du Roy Arvieux Hautes-Alpes

Parcours Guil 5 Le Veyer Maison du Roy

Parcours Guil 5 Le Veyer Maison du Roy Le Veyer 05350 Arvieux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Classe IV V

Profil typiquement alpin dans des gorges alternant gravières, seuils et grilles techniques. Parcours longeant la route d’accès. Réservé à des kayakistes expérimentés et équipés de matériel adapté.

+33 4 92 46 76 18

English : Course 5 Le Veyer Maison du Roy

Class IV V

Typical alpine profile in gorges alternating gravel pits, sills and technical gates. Course along the access road. Reserved for experienced kayakers with appropriate equipment.

Deutsch :

Klasse IV V

Typisch alpines Profil in Schluchten, in denen sich Kiesgruben, Schwellen und technische Gitter abwechseln. Die Strecke verläuft entlang der Zufahrtsstraße. Nur für erfahrene Kajakfahrer mit entsprechender Ausrüstung.

Italiano :

Classe IV V

Tipico profilo alpino in gole che alternano pozzi di ghiaia, soglie e porte tecniche. Il percorso segue la strada di accesso. Solo per kayakisti esperti, equipaggiati con la giusta attrezzatura.

Español :

Clase IV V

Típico perfil alpino en gargantas alternando graveras, soleras y puertas técnicas. La ruta sigue la carretera de acceso. Sólo para kayakistas experimentados, equipados con el equipo adecuado.

