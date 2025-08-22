Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines Échillais Charente-Maritime
Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines Échillais Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines
Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines Parking du Transbordeur 17620 Échillais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte de la commune qui a vu grandir Pierre Loti, à travers des chemins bucoliques, entre Charente et canal.
https://tinyurl.com/mwnmsbay +33 5 46 99 08 60
English : Route 3: Well and Fountain Tour
Discover the town where Pierre Loti grew up, along bucolic paths between the Charente and the canal.
Deutsch : Route Nr. 3: Rundgang durch Brunnen und Fontänen
Entdecken Sie die Gemeinde, in der Pierre Loti aufgewachsen ist, auf bukolischen Wegen zwischen Charente und Kanal.
Italiano :
Scoprite la città in cui è cresciuto Pierre Loti, lungo sentieri bucolici tra la Charente e il canale.
Español :
Descubra la ciudad donde creció Pierre Loti, a lo largo de bucólicos senderos entre la Charente y el canal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme