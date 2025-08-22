Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines Échillais Charente-Maritime

Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines

Parcours n°3 Circuit des puits et des fontaines Parking du Transbordeur 17620 Échillais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de la commune qui a vu grandir Pierre Loti, à travers des chemins bucoliques, entre Charente et canal.

https://tinyurl.com/mwnmsbay +33 5 46 99 08 60

English : Route 3: Well and Fountain Tour

Discover the town where Pierre Loti grew up, along bucolic paths between the Charente and the canal.

Deutsch : Route Nr. 3: Rundgang durch Brunnen und Fontänen

Entdecken Sie die Gemeinde, in der Pierre Loti aufgewachsen ist, auf bukolischen Wegen zwischen Charente und Kanal.

Italiano :

Scoprite la città in cui è cresciuto Pierre Loti, lungo sentieri bucolici tra la Charente e il canale.

Español :

Descubra la ciudad donde creció Pierre Loti, a lo largo de bucólicos senderos entre la Charente y el canal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme