Parcours Sur les pas de Pierre Loti Échillais Charente-Maritime

Parcours Sur les pas de Pierre Loti

Parcours Sur les pas de Pierre Loti rue de Martrou 17620 Échillais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Suivez les pas de Pierre Loti lorsqu’il était enfant et qu’il passait ses jeudis d’écolier dans la belle demeure de la Limoise à Échillais.

https://rochefort-ocean.com/ +33 5 46 99 08 60

English : Route: In the footsteps of Pierre Loti

Follow in the footsteps of Pierre Loti when he was a child and spent his school Thursdays in the beautiful house of La Limoise in Echillais.

Deutsch : Route: Auf den Spuren von Pierre Loti

Folgen Sie den Fußstapfen von Pierre Loti, als er noch ein Kind war und seine Donnerstage als Schüler in dem schönen Anwesen La Limoise in Echillais verbrachte.

Italiano :

Seguite le orme di Pierre Loti da bambino, che trascorreva i giovedì da scolaro nella bella casa di La Limoise a Échillais.

Español :

Siga los pasos de Pierre Loti cuando era niño y pasaba sus jueves de colegial en la hermosa casa de La Limoise, en Échillais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-27 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme