Parcours n°7 Bussière-Galant Haute-Vienne
Parcours n°7 Bussière-Galant Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit des bonnes fontaines de Courbefy n°7 Trail Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit des bonnes fontaines de Courbefy n°7 87230 Bussière-Galant Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Facile
https://www.tourisme-nexon-chalus.fr/ +33 5 55 58 28 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit des bonnes fontaines de Courbefy n°7
Deutsch : Circuit des bonnes fontaines de Courbefy n°7
Italiano :
Español : Circuit des bonnes fontaines de Courbefy n°7
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine