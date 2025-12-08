Parcours Patrimoine de Beynes Beynes Yvelines

Parcours Patrimoine de Beynes

Parcours Patrimoine de Beynes 78650 Beynes Yvelines Île-de-France

Partez à la découverte du cœur historique de Beynes lors d’une balade patrimoniale entre Château, Église et trésors du petit patrimoine. Une immersion passionnante dans l’histoire de la ville, valorisée par ses associations locales.

English :

Discover the historic heart of Beynes on a heritage walk that takes in the Château, the Church and the treasures of the local heritage. A fascinating immersion in the town?s history, highlighted by its local associations.

Deutsch :

Entdecken Sie das historische Herz von Beynes auf einem Spaziergang durch das Kulturerbe zwischen Schloss, Kirche und Schätzen des kleinen Kulturerbes. Ein spannendes Eintauchen in die Geschichte der Stadt, die von den örtlichen Vereinen aufgewertet wird.

Italiano :

Scoprite il cuore storico di Beynes con una passeggiata nel patrimonio che comprende il castello, la chiesa e i tesori del piccolo patrimonio della città. Un’affascinante immersione nella storia della città, evidenziata dalle sue associazioni locali.

Español :

Descubra el corazón histórico de Beynes en un paseo por el patrimonio que incluye el castillo, la iglesia y los tesoros del patrimonio a pequeña escala de la ciudad. Una inmersión fascinante en la historia de la ciudad, destacada por sus asociaciones locales.

