Parcours Patrimonial de Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle Isère

Parcours Patrimonial de Nivolas-Vermelle

Parcours Patrimonial de Nivolas-Vermelle 38300 Nivolas-Vermelle Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La commune de Nivolas-Vermelle a mis en place un parcours pour découvrir les différents trésors patrimoniaux de la commune.

http://www.nivolas-vermelle.fr/ +33 4 74 92 19 35

English :

The commune of Nivolas-Vermelle has set up a trail to discover the commune’s various heritage treasures.

Deutsch :

Die Gemeinde Nivolas-Vermelle hat einen Rundgang eingerichtet, auf dem Sie die verschiedenen Schätze des Kulturerbes der Gemeinde entdecken können.

Italiano :

Il comune di Nivolas-Vermelle ha creato un percorso per scoprire i vari tesori del patrimonio del comune.

Español :

El municipio de Nivolas-Vermelle ha creado un itinerario para descubrir los distintos tesoros patrimoniales del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme