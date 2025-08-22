Parcours patrimonial d’Espérausses Espérausses Tarn

Parcours patrimonial d’Espérausses

Au cœur des Monts de Lacaune, le village d’Espérausses vous invite à un voyage dans le temps à travers un parcours patrimonial en 13 étapes. Du château à l’église, en passant par le temple, le lavoir et le lac, partez à la découverte du patrimoine local.

In the heart of the Monts de Lacaune, the village of Espérausses invites you on a journey through time along a 13-stop heritage trail. From the château to the church, the temple, the washhouse and the lake, explore the rich rural history of the area.

Das im Herzen der Monts de Lacaune gelegene Dorf Espérausses lädt Sie auf eine Zeitreise durch einen 13 Etappen umfassenden Rundgang durch das Kulturerbe ein. Vom Schloss zur Kirche, über den Tempel, das Waschhaus und den See, gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das lokale Kulturerbe.

Nel cuore dei Monts de Lacaune, il villaggio di Espérausses vi invita a viaggiare nel tempo attraverso un sentiero del patrimonio in 13 tappe. Dal castello alla chiesa, passando per il tempio, il lavatoio e il lago, scoprite il patrimonio locale.

En pleno corazón de los Monts de Lacaune, el pueblo de Espérausses te invita a un viaje en el tiempo a lo largo de un recorrido patrimonial de 13 etapas. Del castillo a la iglesia, del templo al lavadero y al lago, descubre la riqueza histórica de este territorio rural.

