Parcours pédagogique Sur le chemin des éoliennes Quinssaines Allier

Parcours pédagogique Sur le chemin des éoliennes

Ce parcours en boucle d’environ 4 km autour d’un parc composé de huit éoliennes, allie randonnée familiale et culture.

+33 4 70 05 11 44

English :

This 4 km loop around a park of eight wind turbines combines family hiking and culture.

Deutsch :

Dieser etwa 4 km lange Rundweg um einen aus acht Windrädern bestehenden Park verbindet Familienwanderungen mit Kultur.

Italiano :

Questo anello di 4 km intorno a un parco di otto turbine eoliche unisce l’escursionismo familiare alla cultura.

Español :

Este bucle de 4 km alrededor de un parque de ocho aerogeneradores combina el senderismo familiar y la cultura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme