MUD RUN La Mérytante

Le méry Camp militaire du Méry Quinssaines Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Vous aimez la boue et relever des défis entre amis ou en famille?

Alors ne manquez pas la course à obstacles la plus fun du coin

Parcours de 8 km, + de 28 obstacles et dénivelé tunnel de pneus, buse cheminée, toile d’araignée, ventriglisse, etc…

.

Le méry Camp militaire du Méry Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Do you love mud and taking on challenges with friends and family?

Then don’t miss the most fun obstacle course around:

8 km course, 28+ obstacles and elevation changes: tire tunnel, chimney nozzle, spider web, ventriglisse, etc…

