MUD RUN La Mérytante Le méry Quinssaines
MUD RUN La Mérytante Le méry Quinssaines vendredi 29 mai 2026.
MUD RUN La Mérytante
Le méry Camp militaire du Méry Quinssaines Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Vous aimez la boue et relever des défis entre amis ou en famille?
Alors ne manquez pas la course à obstacles la plus fun du coin
Parcours de 8 km, + de 28 obstacles et dénivelé tunnel de pneus, buse cheminée, toile d’araignée, ventriglisse, etc…
.
Le méry Camp militaire du Méry Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Do you love mud and taking on challenges with friends and family?
Then don’t miss the most fun obstacle course around:
8 km course, 28+ obstacles and elevation changes: tire tunnel, chimney nozzle, spider web, ventriglisse, etc…
