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Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines

Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Place du Château

Ville : 03380 Quinssaines

Département : Allier

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Quinssaines

Brocante, vide-grenier du comité des fêtes

Place du Château Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

La traditionnelle brocante se prépare !
Buvette et restauration sur place.
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Place du Château Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 41 50 36  comitedesfetesquinssaines@gmail.com

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English :

The traditional flea market is getting ready!
Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme

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