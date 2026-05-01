Quinssaines

Brocante, vide-grenier du comité des fêtes

Place du Château Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La traditionnelle brocante se prépare !

Buvette et restauration sur place.

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Place du Château Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 41 50 36 comitedesfetesquinssaines@gmail.com

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English :

The traditional flea market is getting ready!

Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme