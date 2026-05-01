Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines
Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines dimanche 24 mai 2026.
Quinssaines
Brocante, vide-grenier du comité des fêtes
Place du Château Quinssaines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
La traditionnelle brocante se prépare !
Buvette et restauration sur place.
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Place du Château Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 41 50 36 comitedesfetesquinssaines@gmail.com
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English :
The traditional flea market is getting ready!
Refreshments and catering on site.
L’événement Brocante, vide-grenier du comité des fêtes Quinssaines a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme
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