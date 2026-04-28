Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert Place Saint Jean-Baptiste Quinssaines

Quinssaines

Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert

Place Saint Jean-Baptiste Coursage Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Apéro Marché avec des Artisans et producteurs locaux à partir de 15H.

Concert à 18H

Repas des chefs de 20h à 20h30 à réserver sur Hello Asso

Feu de la St Jean à la tombée de la nuit.

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Place Saint Jean-Baptiste Coursage Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 54 47 71 coeurdecoursage@gmail.com

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English :

Aperitif market with local craftsmen and producers from 3pm.

Concert at 6pm

Chefs’ meal from 8pm to 8:30pm, bookable on Hello Asso

Feu de la St Jean at dusk.

L’événement Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert Quinssaines a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme