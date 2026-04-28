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Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert Place Saint Jean-Baptiste Quinssaines

Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert Place Saint Jean-Baptiste Quinssaines samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place Saint Jean-Baptiste

Adresse : Coursage

Ville : 03380 Quinssaines

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Quinssaines

Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert

Place Saint Jean-Baptiste Coursage Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Apéro Marché avec des Artisans et producteurs locaux à partir de 15H.
Concert à 18H
Repas des chefs de 20h à 20h30 à réserver sur Hello Asso
Feu de la St Jean à la tombée de la nuit.
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Place Saint Jean-Baptiste Coursage Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 54 47 71  coeurdecoursage@gmail.com

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English :

Aperitif market with local craftsmen and producers from 3pm.
Concert at 6pm
Chefs’ meal from 8pm to 8:30pm, bookable on Hello Asso
Feu de la St Jean at dusk.

L’événement Fête de la Saint-Jean Apéro Marché Concert Quinssaines a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme

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