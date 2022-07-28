Parcours pédestre Les ponts de la Charente Cabariot Charente-Maritime

Le commerce fluvial, avec le sel et le vin, atteint son apogée au XIXème- XXème siècle avec le cognac. Les eaux-de-vies, céréales, pierres de Saintonge, bois et papiers d’Angoulême, arrivaient par gabares jusqu’à la Charente.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour The bridges of the Charente

The river trade, along with salt and wine, reached its peak in the 19th and 20th centuries with cognac. Brandy, cereals, stone from Saintonge, wood and paper from Angoulême, arrived by barge to the Charente.

Deutsch : Rundgang Die Brücken der Charente

Der Flusshandel mit Salz und Wein erreichte im 19. und 20. Jahrhundert mit dem Cognac seinen Höhepunkt. Jahrhundert. Branntwein, Getreide, Steine aus der Saintonge, Holz und Papier aus Angoulême gelangten per Gabare bis an die Charente.

Italiano :

Il commercio fluviale, insieme al sale e al vino, ha raggiunto il suo apogeo nel XIX e XX secolo con il cognac. Brandy, cereali, pietra di Saintonge, legno e carta di Angoulême arrivavano con le chiatte sulla Charente.

Español : Les ponts de la Charente

El comercio fluvial, junto con la sal y el vino, alcanzó su apogeo en los siglos XIX y XX con el coñac. El brandy, los cereales, la piedra de Saintonge, la madera y el papel de Angulema llegaban en barcazas por la Charente.

