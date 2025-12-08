Parcours pédestre sur le sentier de la pulsatille aux Communaux de Trept Trept Isère

Parcours pédestre sur le sentier de la pulsatille aux Communaux de Trept

Parcours pédestre sur le sentier de la pulsatille aux Communaux de Trept Chemin du chalet 38460 Trept Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Parcourez sur le sentier de la Pulsatille et explorez l’Espace Naturel Sensible des Communaux de Trept. Pulsatilles rouge, orchidées, papillons et géologie locale révèlent la richesse naturelle et patrimoniale de ce site emblématique de l’Isle-Crémieu.

English :

Walk along the Pulsatilla trail and explore the Trept Communal Land Nature Reserve. Red pulsatillas, orchids, butterflies and local geology reveal the natural and heritage riches of this iconic site in Isle-Crémieu.

Deutsch :

Wandern Sie auf dem Pulsatilla-Pfad und erkunden Sie den Espace Naturel Sensible des Communaux de Trept. Rote Pulsatilla, Orchideen, Schmetterlinge und lokale Geologie enthüllen den natürlichen und patrimonialen Reichtum dieses symbolträchtigen Ortes in der Isle-Crémieu.

Italiano :

Percorrete il sentiero della Pulsatilla ed esplorate l’Espace Naturel Sensible des Communaux de Trept. La Pulsatilla rossa, le orchidee, le farfalle e la geologia locale rivelano la ricchezza naturale e il patrimonio di questo sito emblematico dell’Isle-Crémieu.

Español :

Recorra el sendero de la Pulsatilla y explore el Espace Naturel Sensible des Communaux de Trept. Pulsatilla roja, orquídeas, mariposas y geología local revelan la riqueza natural y el patrimonio de este lugar emblemático de la Isla-Crémieu.

