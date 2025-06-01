Parcours pédestre sur le sentier d’interprétation de la tourbière de Charamel Panossas Isère

Parcours pédestre sur le sentier d’interprétation de la tourbière de Charamel Chemin des fuziers 38460 Panossas Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours jalonné de 10 stations, vous permettra de découvrir une mosaïque d’habitats naturels et de profiter d’une immersion unique dans l’un des plus grands marais alcalins de l’Isère sans oulblier le patrimoine local typique de l’isle-Crémieu.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 90 45 13

This 10-station trail allows you to discover a mosaic of natural habitats and enjoy a unique immersion in one of Isère?s largest alkaline marshes, without forgetting the typical local heritage of isle-Crémieu.

Auf dieser Strecke mit 10 Stationen können Sie ein Mosaik aus natürlichen Lebensräumen entdecken und in eines der größten Alkali-Sümpfe des Departements Isère eintauchen, ohne das typische lokale Erbe der Isle-Crémieu zu vergessen.

Questo percorso di 10 stazioni vi permetterà di scoprire un mosaico di habitat naturali e di godere di un’immersione unica in una delle più grandi paludi alcaline dell’Isère, senza dimenticare il patrimonio locale tipico dell’isola-Crémieu.

Este recorrido de 10 estaciones le permitirá descubrir un mosaico de hábitats naturales y disfrutar de una inmersión única en una de las mayores marismas alcalinas de Isère, sin olvidar el patrimonio local típico de la isla-Crémieu.

