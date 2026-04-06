PARCOURS PLEIN CHAMP Coeur de ville Le Mans Sarthe
PARCOURS PLEIN CHAMP Coeur de ville Le Mans Sarthe vendredi 1 mai 2026.
PARCOURS PLEIN CHAMP Coeur de ville
PARCOURS PLEIN CHAMP Coeur de ville 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Découvrez ou re découvrez les oeuvres de street art réalisées dans le cadre du festival Plein Champ!
+33 2 43 28 17 22
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English :
Discover or re-discover the works of street art created as part of the Plein Champ festival!
Deutsch :
Entdecken Sie die Streetart-Werke, die im Rahmen des Festivals Plein Champ entstanden sind, oder entdecken Sie sie wieder!
Italiano :
Scoprite o riscoprite le opere di street art realizzate nell’ambito del festival Plein Champ!
Español :
Descubra o redescubra las obras de arte callejero creadas en el marco del festival Plein Champ
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-14 par eSPRIT Pays de la Loire
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