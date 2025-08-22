Parcours potier Cliousclat Drôme

Parcours potier

Parcours potier Le village 26270 Cliousclat

Un parcours pédagogique vous guide tout au long du village et vous apprendra l’histoire et la fabrication de la poterie à Cliousclat.

English :

An educational trail guides you through the village, teaching you about the history and manufacture of pottery in Cliousclat.

Deutsch :

Ein pädagogischer Rundgang führt Sie durch das ganze Dorf und informiert Sie über die Geschichte und die Herstellung der Töpferei in Cliousclat.

Italiano :

Un percorso didattico vi guida attraverso il villaggio e vi insegna la storia e la produzione della ceramica di Cliousclat.

Español :

Un recorrido didáctico le guía por el pueblo y le enseña la historia y la fabricación de la cerámica en Cliousclat.

