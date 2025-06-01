Parcours Sens’action Le village disparu Le Lauzet-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence

Parcours Sens’action Le village disparu

Parcours Sens’action Le village disparu D954 04340 Le Lauzet-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au royaume du papillon Isabelle de France, les tunnels abandonnés d’une voie ferrée gardent la mémoire du village d’Ubaye. À la lumière de ta lampe découvre l’histoire de ce monde englouti et déchiffre un mystérieux langage luminescent.

+33 4 92 81 04 71

English : Sens’action The missing village

The high mountain habitat of the Spanish moon moth is home to a number of abandoned railway tunnels which still carry the memory of the old Village of Ubaye.

Set off with your torch to discover the story of this hidden world; and, in the dark, try to decipher a mysterious luminous language.

Deutsch :

Im Reich des Schmetterlings Isabelle von Frankreich bewahren die verlassenen Tunnel einer Eisenbahnstrecke die Erinnerung an das Dorf Ubaye. Im Licht deiner Lampe entdeckst du die Geschichte dieser versunkenen Welt und entzifferst eine geheimnisvolle Leuchtsprache.

Italiano :

Nel regno della farfalla Isabelle de France, le gallerie abbandonate di un binario ferroviario mantengono viva la memoria del villaggio di Ubaye.

Alla luce della torcia, scoprite la storia di questo mondo sommerso e, nell’oscurità, decifrate un misterioso linguaggio luminescente.

Español :

En el reino de la mariposa Isabelle de France, los túneles abandonados de una vía férrea conservan la memoria del pueblo de Ubaye. A la luz de su lámpara, descubra la historia de este mundo hundido y descifre un misterioso lenguaje luminiscente.

